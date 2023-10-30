Радмановац — о Бистровиче: «Я не знаю, как мы сыграли столько матчей без него»

Защитник «Балтики» Никола Радмановац рассказал, как в команде приняли полузащитника Кристияна Бистровича, перешедшего в калининградский клуб из ЦСКА на правах аренды.

По словам Радмановаца, своим появлением в «Балтике» хорват сразу же усилил команду.

«Крис — классный футболист, отличный человек, сразу влился в команду. Честно, я не знаю, как мы сыграли столько матчей без него на старте сезона, он сразу же усилил наш центр поля», — цитирует Радмановаца Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний Бистрович провёл за «Балтику» восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. После 13 туров РПЛ калининградская команда занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 очков.