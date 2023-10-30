​«Крылья Советов» не вернут Коваленко из «Зенита»

В зимнее трансферное окно Александр Коваленко может покинуть «Зенит». Как ранее сообщало сетевое издание «Евро-Футбол.Ру», футболист недоволен небольшим количеством игрового времени в Санкт-Петербурге, поэтому рассматривает возможность смены клубной прописки.

«Крылья Советов» возвращать Коваленко в свои ряды не собираются. Об этом рассказывает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Ранее Александр Коваленко хорошо показывал себя в составе «Крыльев». В 42 матчах за самарский клуб хавбек забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 20-летнего Коваленко в 2,8 миллиона евро.