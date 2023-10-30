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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков допускает, что «Спартак» станет чемпионом

30 Октября 2023 • 15:42 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков допускает, что команда может стать чемпионом России в этом сезоне.

«В футболе всякое бывает. Математически не всё потеряно, впереди много игр. Впереди нас ждёт вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить «Спартак», - цитирует Глушакова Metaratings.

После тринадцати туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Отметим, что в последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры. Тогда Денис Глушаков был капитаном команды.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 5 ноября – против «Локомотива» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков

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