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Агент Шлегеля: «Родриго достоин быть в любой команде топ-5 из России»

30 Октября 2023 • 15:36 Комментировать
Орландо Сити
...
Нэшвилл
1 1.95 X 3.60 2 3.75
Через 7 ч. 56 мин.

Хуан Мануэль Арандилья, агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

По мнению агента, 26-летний аргентинец способен выступать в любом топ-клубе РПЛ.

«Конечно, трансфер Шлегеля в Россию зимой возможен. Родриго — лучший игрок. Он достоин быть в любой команде топ-5 из России», — приводит слова агента Sport24.

В прошлом году сообщалось, что интерес к Шлегелю проявляет «Локомотив».

Шлегель защищает цвета «Орландо Сити» с января 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 2 миллиона евро.

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Орландо Сити Родриго Шлегель Хуан Мануэль Арандилья трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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