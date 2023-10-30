Агент Шлегеля: «Родриго достоин быть в любой команде топ-5 из России»

Хуан Мануэль Арандилья, агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

По мнению агента, 26-летний аргентинец способен выступать в любом топ-клубе РПЛ.

«Конечно, трансфер Шлегеля в Россию зимой возможен. Родриго — лучший игрок. Он достоин быть в любой команде топ-5 из России», — приводит слова агента Sport24.

В прошлом году сообщалось, что интерес к Шлегелю проявляет «Локомотив».

Шлегель защищает цвета «Орландо Сити» с января 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 2 миллиона евро.