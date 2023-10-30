​Гаджиев высказался насчёт конкуренции «Краснодара» с «Зенитом»

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о борьбе за титул чемпиона России. На вершине турнирной таблицы Премьер-лиги остаётся «Краснодар», но в воскресенье команда потерпела первое поражение в этом чемпионате – от ЦСКА (0:1). Как следствие, второй «Зенит» краснодарцы теперь опережают всего лишь на два балла.

Гаджиев дал понять, что некий спад «Краснодара» он считает ожидаемым. По словам известного тренера, если бы «быки» прошли весь сезон так, как первую его треть, то это было бы чем-то неординарным.

«Зенит», несмотря на не очень удачный старт, все равно один из главных конкурентов в борьбе за «золото», - цитирует Гаджиева Metaratings.

Гаджиев отметил, что в чемпионате России «Зенит» обладает наиболее высокими возможностями.