Агент Барбоза: «Уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы»

Известный португальский агент Паулу Барбоза сообщил об интересе европейских клубов к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

Барбоза считает, что уже грядущей зимой петербургский клуб может получить предложения по колумбийскому игроку.

«В этом сезоне он в отличной форме, у него замечательная статистика. Думаю, уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы. Но вряд ли клуб захочет отпустить его в середине сезона. А вот летом — другое дело», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего нападающего заинтересованы итальянские и французские клубы.

В текущем сезоне Кассьерра провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 6 миллионов евро.