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Агент Барбоза: «Уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы»

30 Октября 2023 • 15:07 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Известный португальский агент Паулу Барбоза сообщил об интересе европейских клубов к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.

Барбоза считает, что уже грядущей зимой петербургский клуб может получить предложения по колумбийскому игроку.

«В этом сезоне он в отличной форме, у него замечательная статистика. Думаю, уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы. Но вряд ли клуб захочет отпустить его в середине сезона. А вот летом — другое дело», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего нападающего заинтересованы итальянские и французские клубы.

В текущем сезоне Кассьерра провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Паулу Барбоза Матео Кассьерра трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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