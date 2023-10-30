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Агент Чавеса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к 21-летнему эквадорцу эксклюзив

30 Октября 2023 • 14:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Бруно Мартинелли, один из представителей защитника «Индепендьенте» Джоаннера Чавеса, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость об интересе «Спартака» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что минувшим летом московский клуб рассматривал 21-летнего эквадорца в качестве возможной замены для травмированного Томаша Тавареша, однако в итоге остановил свой выбор на Олеге Рябчуке.

«Спартак» интересовался Чавесом? Об этом мне ничего неизвестно, со мной никто не обсуждал данный вопрос, за Чавесом следят многие, но не все обозначают интерес», — заявил агент игрока

В нынешнем сезоне Чавес провёл за «Индепендьенте» 11 матчей, в которых отличился одним забитым голом. Отметим, что права на защитника принадлежат бразильскому клубу «Байя». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Индепендьенте Байя трансферы футбола - лето 2023 Джоаннер Чавес ещё теги

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