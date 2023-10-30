Игрок «Урала» Эммерсон: «У нас есть уверенность в Ганчаренко»

Защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон заявил, что команда полностью доверяет главному тренеру Виктору Ганчаренко, несмотря на неудачную серию.

«У нас есть уверенность в Ганчаренко! «Урал» - сплочённая команда, мы будем бороться до конца. Уверен, мы сможем прервать эту серию и исправить ситуацию», - рассказал футболист в интервью журналисту «Чемпионата».

В последнем матче «Урал» на выезде проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:2. Команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата России подопечные Ганчаренко на своем поле сыграют против казанского «Рубина».