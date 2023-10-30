Тормена рассказал о реакции «Краснодара» на первое поражение в РПЛ

Игрок «Краснодара» Витор Тормена рассказал о реакции команды на первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России. В матче 13-го тура РПЛ «быки» на выезде уступили ЦСКА со счетом 0:1. Единственный гол забил нападающий Фёдор Чалов.

«Тяжело восприняли первое поражение в сезоне, потому что мы знаем, что доминировали и контролировали игру. Сейчас уже думаем о следующей игре», - приводятся слова легионера на страницах «РИА Новости».

По итогам 13 туров краснодарцы занимают первое место в таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два очка. Следующий матч в чемпионате «быки» сыграют против «Крыльев Советов» 5 ноября на своем поле.