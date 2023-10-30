Пономарёв: «ЦСКА выглядел интересней, чем «Краснодар»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что «армейцы» по праву обыграли «Краснодар» в последнем туре чемпионата России. Напомним, команда Владимира Федотова одержала минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.

«Они не дали разыграться нападающим соперника, поэтому москвичи выглядели гораздо предпочтительней. Команда была интереснее, чем «Краснодар», – сказал Пономарёв в разговоре с изданием Betonmobile.

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге, несмотря на поражение от ЦСКА. Отрыв «быков» от второй строчки составляет два очка.