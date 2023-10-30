В «Урале» высказались о будущем Ганчаренко

Григорий Иванов, занимающий пост президента екатеринбургского «Урала», высказался касательно будущего наставника команды Виктора Ганчаренко.

«Виктор Михайлович - один из сильнейших тренеров в стране. У нас нет даже мысли, что Виктор Михайлович по нашей инициативе покинет команду. Мы будем стараться его удержать», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что екатеринбургский коллектив не может победить в Премьер-лиге уже восемь матчей подряд. В последнем поединке «Урал» уступил «Динамо» со счетом 1:2. После 13 туров подопечные Ганчаренко занимают десятое место в турнирной таблице.