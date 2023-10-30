​Гаджиев оценил выступления «Спартака»

Известный тренер Гаджи Гаджиев дал комментарий насчёт выступлений «Спартака». Последний матч команда Гильермо Абаскаля проиграла в гостях у «Факела» с результатом 0:2.

По словам Гаджиева, «Спартаку» не хватает стабильности, и команда выступает ниже своих возможностей.

«Потенциал у команды высокий, но она то в яме, то на подъёме, нет результатов, соответствующих её игровому потенциалу», - цитирует Гаджиева Metaratings.

Отметим, что на текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 1 ноября – против «Краснодара» в шестом туре группового этапа Кубка России.