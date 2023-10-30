Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слова Сергея Семака в поддержку бригады Сергея Карасёва, обслужившей матч «Зенит» – «Ахмат» (2:1).

- После игры с «Ахматом» Семак сказал, что надо хвалить судей. И я очень удивлён этим. Потому что раньше практически в каждом матче «Зенита» у Семака были виноваты судьи. Причём независимо от того, выигрывал «Зенит» или проигрывал. Как у Абаскаля всегда виноваты судьи.