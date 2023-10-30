Масалитин - о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «Армейцы» еле отбивались, помог Акинфеев и штанги»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о вчерашней победе «армейцев» над «Краснодаром» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

«В матче с ЦСКА «Краснодар» наиграл на ничью. В конце игры «армейцы» еле отбивались. Хорошо, что помог Акинфеев и штанги», - приводит слова Масалитина Legalbet.

Стоит отметить, что на «ВЭБ Арене» краснодарский коллектив потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. Несмотря на эту неудачу, подопечные Владимира Ивича с 28 баллами продолжают лидировать в турнирной таблице.