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Масалитин - о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «Армейцы» еле отбивались, помог Акинфеев и штанги»

30 Октября 2023 • 14:02 Комментировать

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о вчерашней победе «армейцев» над «Краснодаром» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

«В матче с ЦСКА «Краснодар» наиграл на ничью. В конце игры «армейцы» еле отбивались. Хорошо, что помог Акинфеев и штанги», - приводит слова Масалитина Legalbet.

Стоит отметить, что на «ВЭБ Арене» краснодарский коллектив потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. Несмотря на эту неудачу, подопечные Владимира Ивича с 28 баллами продолжают лидировать в турнирной таблице.

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