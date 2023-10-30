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Мостовой: «У «Краснодара» задрожали коленки»

30 Октября 2023 • 13:40 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 13-го тура РПЛ, в котором ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:0). Отметим, что неудача в прошедшей встрече стала для «быков» первой в нынешнем сезоне.

По мнению Мостового, гораздо хуже поражения от ЦСКА то, что ранее «Краснодар» позволял себе терять очки в матчах с более скромными соперниками. Мостовой считает, что главный тренер «быков» Владимир Ивич должен подобрать правильные слова для своих подопечных и попытаться их раскрепостить.

«ЦСКА — хорошая команда. Уступить им в гостях может любой клуб РПЛ. Гораздо хуже, что «Краснодар» до этого потерял очки в матчах с командами, которые уступают им в классе. Это говорит о том, что у «быков» задрожали коленки. Ивич должен реагировать на такие вещи», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая пятый ЦСКА на семь очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Мостовой

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