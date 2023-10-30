Лепёхин оценил шансы «Краснодара» выиграть РПЛ

Футбольный эксперт Константин Лепёхин поделился мнением о шансах «Краснодара» стать чемпионом Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Готов ли «Краснодар» стать чемпионом? Думаю, что нет. Если бы не было «Зенита», наверное, можно было бы так сказать. В целом рассуждать о том, кто займет первое место, еще рано», - передает слова Лепёхина «Матч ТВ».

В минувший уик-энд краснодарский клуб потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Подопечные Владимира Ивича уступили московскому ЦСКА со счетом 0:1. «Быки», несмотря на неудачу, лидируют в таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два пункта.