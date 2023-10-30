Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин оценил шансы «Краснодара» выиграть РПЛ

30 Октября 2023 • 13:14 Комментировать

Футбольный эксперт Константин Лепёхин поделился мнением о шансах «Краснодара» стать чемпионом Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Готов ли «Краснодар» стать чемпионом? Думаю, что нет. Если бы не было «Зенита», наверное, можно было бы так сказать. В целом рассуждать о том, кто займет первое место, еще рано», - передает слова Лепёхина «Матч ТВ».

В минувший уик-энд краснодарский клуб потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Подопечные Владимира Ивича уступили московскому ЦСКА со счетом 0:1. «Быки», несмотря на неудачу, лидируют в таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два пункта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Константин Лепёхин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Октября
15:21 · Россия. Премьер-лига
Ахметов — о матче с ЦСКА: «На ничью точно наиграли»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев высказался насчёт конкуренции «Краснодара» с «Зенитом»
15:09 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал о состоянии хавбека ЦСКА Глебова
15:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Чавеса отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к 21-летнему эквадорцу эксклюзив
14:38 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Ишкову ещё рано общаться с журналистами»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Эммерсон: «У нас есть уверенность в Ганчаренко»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Никакого кризиса у «Краснодара» нет»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Тормена рассказал о реакции «Краснодара» на первое поражение в РПЛ
14:18 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА выглядел интересней, чем «Краснодар»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «У ЦСКА есть внутренний стержень»
14:08 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о будущем Ганчаренко
14:07 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев оценил выступления «Спартака»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Масалитин - о победе ЦСКА над «Краснодаром»: «Армейцы» еле отбивались, помог Акинфеев и штанги»
13:57 · Кубок России
​Спартак – Краснодар: прогноз и ставка на матч Кубка России – 1 ноября 2023
Все новости
Рекомендуем