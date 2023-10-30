Бышовец высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Известный футбольный специалист Анатолий Бышовец поделился мнением о будущем главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после поражения от воронежского «Факела» (0:2) в 13-м туре Премьер-лиги.

«Абаскаль непоследователен, нет стабильного состава. Осталось мало времени до конца первой части сезона. Потом надо принимать решение. Если решат сменить тренера, это будет рационально», - приводит слова Анатолия «РБ Спорт».

«Спартак» с 20 баллами занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре «красно-белые» на выезде встретятся с «Локомотивом». Столичное дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 5 ноября.