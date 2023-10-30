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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кади высказался о борьбе между «Краснодаром» и «Зенитом»

30 Октября 2023 • 13:02 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Кади Боржес дал комментарий касательно борьбы за первое место с петербургским «Зенитом» после поражения от столичного ЦСКА (0:1).

«Ничего страшного не произошло. Впереди нас ждёт противостояние в Санкт-Петербурге. Это будет интересная игра. Надеемся, что она будет хорошей для нас и в ней победит сильнейший», - цитирует футболиста «Чемпионат».

После 13 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 28 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» в последних турах сумел значительно сократить отрыв и сейчас отстает от «быков» всего на два очка.

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