Бальбуэна: «Шунин такая же легенда «Динамо», как и Яшин»

Парагвайский легионер «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался об одноклубнике Антоне Шунине.

«Кто является легендой нынешнего «Динамо»? Шунин - он сыграл множество матчей за «Динамо». Антон такая же легенда, как и Яшин», - передает слова защитника Sport24.

Шунин защищает цвета московского коллектива с 2007 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 36-летний вратарь провел десять поединков, в которых пропустил 15 мячей. После 13 туров «Динамо» занимает четвертое место в таблице.