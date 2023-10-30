Тормена: «Краснодар» играл лучше ЦСКА и заслужил минимум очко»

Хавбек «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением о вчерашнем поединке против московского ЦСКА в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. «Быки» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«Краснодар» играл гораздо лучше ЦСКА и заслужил минимум одно очко. Это ощущение возникло у любого, кто видел игру. У нас было больше голевых моментов. Но это футбол», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После 13 туров краснодарский коллектив сохранил лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два балла.