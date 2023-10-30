Максименко не смог объяснить провальные результаты «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался относительно плохих результатов команды в последних поединках.

«Не знаю почему Спартак» за пять игр на выезде набрал всего три очка. Есть этому объяснение? На данный момент не могу сформулировать», - передает слова голкипера «Чемпионат».

В последнем поединке «красно-белые» на выезде встречались с воронежским «Факелом». Столичный коллектив потерпел поражение со счетом 0:2.

По итогам 13 туров чемпионата России «Спартак» набрал 20 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице.