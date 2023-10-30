Назначен судья на матч «Спартак» - «Краснодар»

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликованы судейские назначения на матчи заключительного тура группового этапа Кубка страны.

В центральном матче встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Главным рефери встречи назначен Евгений Буланов. Поединок состоится в среду, 1 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров «красно-белые» набрали 12 баллов и гарантировали себе первое место в квартете D. Краснодарский коллектив с восемью очками располагается на второй позиции.