Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги некоторых матчей 13-го тура РПЛ.

- «Ростов» переиграл «Локомотив». Это неожиданность для вас?

- Нет. Южане немного выправляются. Карпин их сильно упустил. Но сейчас «Ростов» уже более-менее стал похож на команду.

- «Крылья Советов» не смогли выиграть у «Оренбурга». Это случайность или самарцы, как и «Краснодар», сдают позиции?

- Да-да. То же самое. Они покатятся вниз. Там пока только беготня. Но она рано или поздно заканчивается, и на первое место выходит техника и тактика. Плюс хорошая голова. Так что здесь все абсолютно закономерно.

- До зимнего перерыва осталось пять туров. Как будет выглядеть первая тройка перед большой паузой?

- «Зенит» будет на первом месте. Поднимется ЦСКА. И, возможно, «Краснодар» удержится в тройке.

Елена Григорьевская