Бышовец прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом»

Экс-наставник московского «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал победу «бело-голубых» над «Уралом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Столичный клуб выиграл со счетом 2:1.

«Прослеживается некая закономерность. Инициатива «Динамо» переросла в забитые мячи. К сожалению, фон, на котором играли обе команды, отличается», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Благодаря домашнему успеху «Динамо» набрало 21 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В рамках 16-го тура Премьер-лиги «бело-голубые» на выезде померяются силами с «Сочи».