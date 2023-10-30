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Газзаев: «У меня сложилось впечатление, что Абаскаль — человек, далёкий от футбола»

30 Октября 2023 • 12:04 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Газзаев считает, что 34-летний Абаскаль не обладает необходимым опытом и авторитетом для работы в таком клубе, как «Спартак».

«К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Абаскаль — человек, далёкий от футбола.

В таком клубе, как «Спартак», должен работать тренер с определённым багажом знаний, с довольно большим опытом, с харизмой и авторитетом», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Кроме того, экс-тренер ЦСКА выразил мнение, что российским клубам стоит больше доверять отечественным специалистам.

После 13 туров РПЛ «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Абаскаль возглавляет «красно-белых» с лета прошлого года.    

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Газзаев Гильермо Абаскаль ещё теги

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