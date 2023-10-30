Радимов: «Нападающих раздражает, когда Акинфеев ловит мяч»

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением об игре голкипера московского ЦСКА Игорь Акинфеева.

«У Акинфеева такая история. Ты ему бьёшь, и он, не падая, ловит мяч. Он предвосхищает. Тебя, как нападающего, это начинает раздражать. Пробил в угол - а он там уже! Неприятно психологически», - сказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В последнем матче ЦСКА на своем поле встречался с «Краснодаром». Поединок завершился победой московского коллектива со счетом 1:0. После этой встречи подопечные Владимира Федотова набрали 21 очко и занимают пятое место в турнирной таблице.