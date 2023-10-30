Камоцци: «Не знаю, чего ещё ждёт руководство «Спартака», Абаскаль не справляется»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о будущем главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «красно-белые» уступили «Факелу» (0:2) и опустились на седьмую строчку в турнирной таблице.

«Не знаю, чего ещё ждёт руководство «Спартака», команда нестабильна. Абаскаль не сможет исправить ситуацию, он не справляется. Такому клубу, как «Спартак», нельзя терять очки практически в каждом матче», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. В прошлом сезоне «красно-белые» под руководством 34-летнего испанца сумели стать бронзовыми призёрами чемпионата России.