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Газзаев: «Федотов выжимает из ЦСКА максимум»

30 Октября 2023 • 11:43 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.

«Федотов выжимает из этого ЦСКА максимум. Но теперь зимой руководству клуба надо помочь Федотову, усилить состав. Он свою работу выполняет качественно, но ему нужна поддержка», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА принимал «Краснодар» и отпраздновал победу со счетом 1:0. «Армейцы» набрали 21 балл и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидера на семь очков. Следующий матч москвичи проведут с «Пари НН».

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ЦСКА Москва Валерий Газзаев Владимир Федотов ещё теги
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