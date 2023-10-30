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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Динамо» Личка назвал белорусский клуб, который хотел бы увидеть в РПЛ

30 Октября 2023 • 11:28 Комментировать

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка в беседе с журналистами поведал о том, какой из белорусских клубов хотел бы видеть в Российской премьер-лиге.

«Какой белорусский клуб хотели бы увидеть в РПЛ? «Динамо Брест», ха-ха!» - сказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с предложением интегрировать белорусские команды в чемпионат России.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях совместным решением ФИФА и УЕФА.

Марцел Личка: У «Динамо» есть амбиции стать чемпионом РПЛ, но «Зенит» — это машина

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