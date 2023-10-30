Газзаев: «ЦСКА может побороться за золото, если усилится зимой»

Московский ЦСКА может побороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом заявил экс-тренер команды Валерий Газзаев.

«Если зимой клуб укрепит ряд позиций, то уже можно будет претендовать на золотые медали. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой. Так что пока все реально», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Накануне ЦСКА одержал победу над лидирующим «Краснодаром» со счетом 1:0. После этого успеха на счету подопечных Владимира Федотова стало 21 очко. Команда поднялась на пятое место и отстает от «быков» на семь пунктов. В следующем туре «армейцы» встретятся с «Пари НН».