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Газзаев: «ЦСКА может побороться за золото, если усилится зимой»

30 Октября 2023 • 11:21 Комментировать

Московский ЦСКА может побороться за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом заявил экс-тренер команды Валерий Газзаев.

«Если зимой клуб укрепит ряд позиций, то уже можно будет претендовать на золотые медали. Отрыв «Краснодара» и «Зенита» небольшой. Так что пока все реально», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Накануне ЦСКА одержал победу над лидирующим «Краснодаром» со счетом 1:0. После этого успеха на счету подопечных Владимира Федотова стало 21 очко. Команда поднялась на пятое место и отстает от «быков» на семь пунктов. В следующем туре «армейцы» встретятся с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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