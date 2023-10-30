Сунгатулин — о результатах «Урала»: «Сказывается психология»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о результатах своей команды в последних матчах.

Напомним, что свою последнюю на сегодняшний день победу в рамках РПЛ екатеринбургская команда одержала 19 августа в матче пятого тура против «Балтики» (1:0).

По мнению Сунгатулина, на игре его команды сказывается психология.

«Сказывается психология. К тому же у нас часто не складывается игра, не забиваем свои моменты, как это было в матче с «Динамо». Не реализовали четыре стопроцентных момента», — цитирует Сунгатулина «Матч ТВ».

После 13 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.