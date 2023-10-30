Газзаев восхитился игрой Акинфеева против «Краснодара»

Экс-рулевой столичного ЦСКА Валерий Газзаев пообщался с журналистами после победы над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России. Специалист отметил игру вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева в этой встрече.

«Игорь в очередной раз продемонстрировал высочайший класс. Безупречная игра капитана команды! Именно его я назвал бы лучшим игроком матча. Вновь можно снять перед ним шляпу», - приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Благодаря победе ЦСКА переместился на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Краснодара», то команда Владимира Ивича сохранила за собой первую строчку.