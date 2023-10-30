Газзаев: «Получил удовольствие от игры ЦСКА»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал минимальную победу «армейцев» над «Краснодаром» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Столичный клуб выиграл со счетом 1:0.

«Получил удовольствие. Особенно от игры ЦСКА. ЦСКА показал сбалансированный футбол. Нужно сделать комплимент Федотову. Футболисты четко выполнили его установку», - приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Благодаря вчерашнему успеху на счету ЦСКА стало 21 очко. Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре москвичи на домашнем стадионе примут «Пари НН».