Агент: «Кайо скоро вернётся в Россию»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о состоянии своего клиента, который сейчас восстанавливается после травмы.

«Кайо скоро вернётся в Россию, но спешить никто не хочет. Ему нужно завершить процесс восстановления в Бразилии», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Напомним, бразильский футболист получил повреждение в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

В текущем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После 13 туров РПЛ «Краснодар», набравший 28 очков, возглавляет турнирную таблицу. Второй «Зенит» «быки» опережают на два балла.