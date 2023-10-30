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Агент: «Кайо скоро вернётся в Россию»

30 Октября 2023 • 11:06 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о состоянии своего клиента, который сейчас восстанавливается после травмы.

«Кайо скоро вернётся в Россию, но спешить никто не хочет. Ему нужно завершить процесс восстановления в Бразилии», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Напомним, бразильский футболист получил повреждение в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

В текущем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После 13 туров РПЛ «Краснодар», набравший 28 очков, возглавляет турнирную таблицу. Второй «Зенит» «быки» опережают на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кайо Панталеао

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