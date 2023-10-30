Кудряшов: «Сборная России нужна!»

Защитник воронежского «Факела» Фёдор Кудряшов поделился мнением о национальной сборной России.

«Сборная России нужна, и сборной нужны товарищеские матчи. Ребята должны чувствовать ответственность, когда они играют за сборную России. Я уверен, что сборная нужна!» - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

В октябре команда Валерия Карпина провела две товарищеские встречи. Сборная России одержала минимальную победу над Камеруном со счетом 1:0, а затем сыграла вничью с Кенией (2:2).