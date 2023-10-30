Стало известно, когда пройдёт матч «Динамо» - 2Drots

Гендиректор столичного «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о том, когда планируется проведение контрольного матча между «бело-голубыми» и командой 2Drots.

«Мы сыграем с 2Drots 18 ноября в 17:30 мск на «ВТБ-Арене». У нас это было предусмотрено по нашему проекту с МКС. Будем играть в рамках нашей концепции, работы с аудиторией», - передает слова руководителя ТАСС.

В последнем матче динамовцы встречались с екатеринбургским «Уралом» и отпраздновали победу со счетом 2:1. После 13 проведенных туров Российской премьер-лиги подопечные Марцела Лички занимают четвертое место в турнирной таблице.