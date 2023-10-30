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Агентство — о возможном переезде Коррея в Россию: «Жоау готов к новому вызову»

30 Октября 2023 • 10:51 Комментировать
Шавиш
...
Бенфика
04.11 18:30

В агентстве Sferico Sports, представляющее интересы защитника «Шавиша» Жоау Коррея, высказались о возможном переходе 27-летнего футболиста в российский клуб.

«На данный момент мы ни с кем из России не общаемся, но трансфер вполне возможен, если будет предложение. Жоау готов к новому вызову», — цитирует представителя игрока «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересованы два российских клуба.

В текущем сезоне Коррея провёл за «Шавиш» девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 750 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шавиш Жоау Коррея

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