Чавес рассказал об адаптации в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес поведал о своей адаптации в стане «бело-голубых».

«Я ещё не на все сто процентов адаптировался в «Динамо». В чемпионате России большая конкуренция. Мне нужно время. Постараюсь адаптироваться как можно быстрее», - приводит слова мексиканского футболиста «Чемпионат».

Луис пополнил ряды «Динамо» минувшим летом. 27-летний полузащитник подписал четырехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Чавес провел семь поединков, в которых получил три желтые карточки. «Динамо» занимает четвертое место после 13 туров.