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«Спартак» отказался от капитана «Осасуны» в пользу Бабича

30 Октября 2023 • 10:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Минувшим летом «Спартак» имел возможность подписать контракт с защитником и капитаном «Осасуны» Давидом Гарсией.

По информации Metaratings, «Осасуна» была готова продать своего футболиста, а сам 29-летний испанец не имел ничего против переезда в Россию, однако «Спартак» сделал выбор в пользу Срджана Бабича, оценив серба выше по игровым качествам.

В текущем сезоне Гарсия провёл за «Осасуну» 12 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает испанского футболиста в 15 миллионов евро.

После 13 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.

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