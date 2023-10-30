«Матч ТВ» решил показать в прямом эфире центральный матч четырнадцатого тура чемпионата России

Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» в воскресенье, 5 ноября 2023 года, в прямом эфире покажет центральный матч четырнадцатого тура чемпионата России по футболу, в котором сойдутся «Локомотив» и «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что четырнадцатый тур РПЛ начнётся в субботу, 4 ноября, и продлится три дня. В первый игровой день запланированы два матча:

- «Ахмат» – «Факел», начало встречи в 16:30 мск;

- «Балтика» – «Зенит», матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

За расписанием матчей, результатами встреч, а также прямыми трансляциями вы можете следить на нашем спортивном портале.