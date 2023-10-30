Бителло: «Динамо» сделает всё возможное, чтобы стать чемпионом»

Легионер московского «Динамо» Бителло заявил о намерении «бело-голубых» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы будем стараться, играть, чтобы стать чемпионами. Сделаем всё возможное. У нас сильная команда и игроки. Будем над этим работать», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

В последнем поединке «Динамо» на домашнем стадионе встречалось с екатеринбургским «Уралом». Столичный коллектив одержал победу со счетом 2:1.

После 13 туров чемпионата России динамовцы с 21 баллом занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.