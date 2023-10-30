Гендиректору «Сочи» задали вопрос о будущем Точилина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос журналистов о будущем главного тренера команды Александра Точилина. В последнем поединке южане потерпели поражение от «Пари НН» со счетом 0:1.

«Выводы по главному тренеру? Без комментариев», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

«Сочи» провально выступает в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. После 13 проведенных туров подопечные Точилина занимают последнее место в турнирной таблице, набрав всего девять баллов.

В следующем матче команда сыграет на своем поле с московским «Динамо». Встреча пройдет 6 ноября.