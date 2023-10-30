Полузащитник «Оренбурга» Башич назвал трёх лучших игроков РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич назвал трёх лучших футболистов, выступающих в чемпионате России.

Боснийский игрок выделил полузащитника «Зенита» Клаудиньо, нападающего «Спартака» Квинси Промеса и форварда «Динамо» Фёдора Смолова.

«На первое место я бы поставил Клаудиньо. Второй — Промес. Над третьим местом надо подумать. Пусть будет Смолов», — приводит слова Башича «РБ Спорт».

Напомним, Башич защищает цвета «Оренбурга» с лета 2022 года. В текущем сезоне 21-летний полузащитник успел провести за южноуральскую команду 15 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

После 13 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.