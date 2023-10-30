Кривцов: «Галицкий заслужил чемпионство «Краснодара»

Игрок «Краснодара» Никита Кривцов считает, что владелец клуба Сергей Галицкий заслуживает выиграть чемпионский титул.

«Болельщики «Краснодара» и город хотят золотые медали, потому что такого никогда не было в истории клуба. Надеемся, что случится. Галицкий заслужил чемпионство, причём уже давно», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В последнем матче краснодарский клуб потерпел фиаско, уступив на выезде московскому ЦСКА со счетом 0:1. После 13 туров чемпионата России подопечные Владимира Ивича набрали 28 баллов и занимают первое место в таблице. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет два очка.