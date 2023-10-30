Три игрока ЦСКА - в сборной 13-го тура РПЛ

Журналисты «Чемпионата» составили символическую сборную 13-го тура Российской премьер-лиги. Самое большое представительство в ней имеет московский ЦСКА – три футболиста.
Голкипер: Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Защитники: Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Сергей Брызгалов («Факел»).
Полузащитники: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Руслан Магаль («Факел»), Егор Щетинин («Ростов»); Дмитрий Кабутов («Рубин»).
Форварды: Фёдор Чалов (ЦСКА), Мохамед Конате («Ахмат»), Иван Сергеев («Зенит»).
По итогам 13 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, на второй строчке идет петербургский «Зенит», а топ-3 замыкают самарские «Крылья Советов».
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