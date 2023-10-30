Обляков раскрыл секрет ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков пообщался с представителями СМИ после поединка с «Краснодаром» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. «Армейцы» отпраздновали победу над лидером со счетом 1:0.

«В чем секрет ЦСКА? В командной игре. Все футболисты стараются, работают. Тренерскому штабу виднее, когда и какие замены надо проводить», - приводит слова футболиста корреспондент «РБ Спорт».

После вчерашнего успеха ЦСКА набрал 21 балл и занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне, но по-прежнему сохраняет лидерство.