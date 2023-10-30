Башич ответил, хочет ли получить российский паспорт

Хавбек «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос, планирует ли он подавать документы на получение российского паспорта.

«Не думаю о получении российского паспорта. Как и о выступлениях за сборную России. Я капитан молодежной сборной Боснии и Герцеговины. Я в шаге от первой сборной и хочу играть за эту команду», - приводятся слова полузащитника на страницах «РБ Спорта».

21-летний босниец провел в нынешнем сезоне чемпионата России 12 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. После 13 проведенных туров Премьер-лиги «Оренбург» набрал 12 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.