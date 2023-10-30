Непомнящий отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о вчерашнем поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 13-го тура Премьер-лиги. «Армейцы» одержали победу со счетом 1:0.

«Несмотря на проблемы ЦСКА с составом, у «армейцев» хорошая игра в атаке. Федотов показывает, что может работать и показывать стабильную игру даже в таком неукомплектованном составе», - передает слова специалиста RT.

После 13 туров ЦСКА набрал 21 очко и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Краснодар», несмотря на поражение, продолжает оставаться на первой позиции.