Деменко высказался о борьбе между «Зенитом» и «Краснодаром»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о борьбе между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» за первое место в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«На сегодняшний день «Зенит» не лучше «Краснодара», а «Краснодар» не лучше «Зенита». Но петербуржцы могут позволить себе покупку любого футболиста в случае травмы или каких-то еще проблем», - приводит слова эксперта «Газета.Ру».

В последнем матче «Зенит» победил «Ахмат» (2:1), а «Краснодар» потерпел поражение от ЦСКА (0:1).

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги питерцы занимают второе место, отставая от лидирующих «быков» на два очка.