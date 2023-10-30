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Ахметов рассказал, как в «Краснодаре» реагируют на его слова о ЦСКА

30 Октября 2023 • 08:39 Комментировать

Игрок «Краснодара» Ильзат Ахметов поведал о реакции представителей клуба на его слова о возможном возвращении в московский ЦСКА.

«Я же не говорил, что перехожу в ЦСКА. Все возможно. Но почвы для этого нет. Это не задевает руководство. Просто разговоры. Я лишь говорю, что клуб сделал для меня много хорошего», - цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ильзат защищал цвета «армейского» коллектива с 2018 по 2022 год.

В нынешнем  сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел 11 поединков, в которых забил один мяч и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Ильзат Ахметов ещё теги
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