Ахметов рассказал, как в «Краснодаре» реагируют на его слова о ЦСКА

Игрок «Краснодара» Ильзат Ахметов поведал о реакции представителей клуба на его слова о возможном возвращении в московский ЦСКА.

«Я же не говорил, что перехожу в ЦСКА. Все возможно. Но почвы для этого нет. Это не задевает руководство. Просто разговоры. Я лишь говорю, что клуб сделал для меня много хорошего», - цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ильзат защищал цвета «армейского» коллектива с 2018 по 2022 год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел 11 поединков, в которых забил один мяч и получил две желтые карточки.